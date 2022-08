Rettungsboot statt Gitarre: Andre Ullrich auf der Treene mit Praktikantin Frida unterwegs. FOTO: Helmuth Möller up-down up-down Nordfriesen im Porträt Andre Ullrich von der Band „Die Fiesen Friesen“: Wie er zur DLRG an die Treene kommt Von Helmuth Möller | 07.08.2022, 08:38 Uhr

Musik ist seine große Leidenschaft, doch Andre Ullrich hilft auch gerne anderen Menschen: Nicht nur in seinem Hauptberuf als Musikpädagoge, sondern auch am Badestrand in Schwabstedt. Und überrascht in Badehose und DLRG-Jacke so manchen Musikfan.