Musikfest in Süderstapel hat überlebt Rock an der Eider: Nach vier Jahren Pause geht musikalisch wieder die Post ab Von Helmuth Möller | 09.08.2022, 18:52 Uhr

Fünf Bands wollen am Sonnabend, 13. August, den Musikfans an der Eider in Süderstapel einheizen. Das beliebte Rockfest war in den vergangenen Jahren immer ein Publikumsmagnet.