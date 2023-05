LKA-Beamte vor dem Rewe-Markt in Tönning. Unbekannte wollten den Geldautomaten aufsprengen. Wie erfolgreich sie damit waren, war vor Ort nicht zu erfahren. Foto: Helmuth Möller up-down up-down Polizeieinsatz in Nordfriesland Rewe-Markt in Tönning: Unbekannte sprengen Geldautomat Von Helmuth Möller | 14.05.2023, 10:34 Uhr

In der Nacht zu Sonntag ist in den Tönninger Rewe-Supermarkt an der Dithmarscher Straße eingebrochen worden. Unbekannte hatten versucht, den Geldautomaten zu sprengen.