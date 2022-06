„Nordlicht - Der Nordseefilm“ Surflehrer-Legende Hein Jeve aus SPO: Darum ist er jetzt im Kino zu sehen Von Husumer Nachrichten | 24.06.2022, 13:59 Uhr

Die Natur der Nordsee-Küste beeindruckenden Bildern, aber auch Menschen der Küste, das präsentiert Filmemacher Constantin Löhrmann in seinem neuen Film „Nordlicht - der NordseeFilm“, der dieser Tage in den Kinos an der Küste läuft. Einer der Protagonisten ist Hein Jeve, legendärer Surflehrer aus St. Peter-Ording.