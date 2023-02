Acht Beamten aus unterschiedlichen Dienststellen im Norden Schleswig-Holsteins werden in der Landesunterkunft für Flüchtlinge ihren Dienst verrichten. (Archivbild) Foto: Frank Molter up-down up-down Geflüchtete in Nordfriesland Polizei eröffnet Wache in Flüchtlingsunterkunft Seeth Von Frank Spyra | 17.02.2023, 16:04 Uhr

Die neue Wache der Polizei in der Flüchtlingsunterkunft in Seeth soll schnelle Reaktionen ermöglichen, so die Polizei. Sie ist seit dem 1. Februar in Betrieb.