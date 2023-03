Überfall in Koldenbüttel: Die Kripo in Husum ermittelt. Foto: Daniel Friedrichs up-down up-down Raubüberfall in Koldenbüttel Unbekannte Täter verletzten Mutter und Tochter Von Ilse Buchwald | 03.03.2023, 17:26 Uhr

Was bei dem Raubüberfall am Dienstagabend in Koldenbüttel geschehen, dass ermittelt derzeit die Kripo. Die beiden betroffenen Frauen erlitten Verletzungen und einen Schock.