Iris Rubbert züchtet Schweine, auch das sogenannte Husumer Protestschwein. Die Chefin unter den Tieren ist Alba, das große Tier neben dem Unterstand. FOTO: Frank Spyra up-down up-down Nordfriesland: „Pig for Lease“ Iris Rubberts Kunden haben Schwein: Fleisch aus Poppenbüll gibt es gegen Monatsraten Von Frank Spyra | 11.08.2022, 15:43 Uhr

„Schweine auf Raten“ steht auf dem kleinen Schild am Straßenrand der Süderheverkoog-Chaussee. Dort, an der Kreuzung zur Koogstraße, hat Iris Rubbert ihren Hof. Die Schweinezüchterin nimmt sich Zeit für ihre Tiere und erklärt, was „auf Raten“ bedeutet.