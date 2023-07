Das Pflegeheim der Firma Stella Vitalis in Friedrichstadt. Laut Kreis hat sich die Situation hier gebessert. Foto: Frank Spyra up-down up-down Altenpflege in Nordfriesland Personalsituation bei Stella Vitalis in Friedrichstadt weiter angespannt Von Frank Spyra | 26.07.2023, 16:59 Uhr

Das Stella Vitalis Heim in Friedrichstadt war wiederholt wegen Missständen in den Schlagzeilen. Die Zustände scheinen sich gebessert zu haben. Doch die Personalsituation bleibt angespannt – so wie im ganzen Kreis Nordfriesland.