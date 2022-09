Foto: Helmuth Möller Ölteppich in Friedrichstadt Ölsperren nicht mehr nötig, Stadt und Polizei warten auf Ergebnis der Wasserproben Von Helmuth Möller | 15.09.2022, 09:18 Uhr

Entwarnung gibt es vorerst am Treenehafen in Friedrichstadt: Die Ölsperren und Vliesmatten gegen den Ölteppich wurden am Mittwoch entfernt. Nach dem Verursacher wird aber noch gefahndet.