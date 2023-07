Gäste im Café Nissen am Hagebaumarkt in Husum. Bäckermeister Ralf Carstensen schwört auf klassische Handarbeit im Bäckerhandwerk. Foto: Birger Bahlo up-down up-down Bäckerhandwerk in Not In Nordfrieslands Backstuben fehlt der Nachwuchs: So schildern Bäcker ihre Lage Von Birger Bahlo | 04.07.2023, 09:19 Uhr

Bäcker in Nordfriesland sind in Not. Vom „Azubi-Vakuum“ ist die Rede. Erstes und zweites Lehrjahr gibt es an den Berufsschulen schon nicht mehr. Und erste Betriebe werben bereits für „Bäcker ohne Vorkenntnisse“.