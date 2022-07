Auf dieser Wiese sollen künftig Häuser stehen. FOTO: Herbert Müllerchen up-down up-down Bauen in Nordfriesland Neues Wohngebiet in Uelvesbüll: Das sind die Vorgaben der Gemeinde für Grundstückskäufer Von Herbert Müllerchen | 28.07.2022, 13:08 Uhr

Wohnraum ist nach wie vor gefragt. Und so will auch die Gemeinde Uelvesbüll Platz für ihre Bürger schaffen. Im Visier ist dabei ein Grundstück am Kirchspielweg.