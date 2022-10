Die neue Halle weist modernes Design und eine mutige Farbgebung auf. Foto: Udo Rahn up-down up-down Gefördert mit einer Million Euro Neue Sporthalle der Tönninger Schule am Ostertor eingeweiht – Bau ohne große Kostensteigerungen Von Udo Rahn | 06.10.2022, 14:32 Uhr

Die Schule am Ostertor in Tönning hat eine neue Sporthalle, die im Rahmen einer kleinen Feier übergeben wurde. In der alten Turnhalle sind jetzt die Umkleideräume und die sanitären Anlagen.