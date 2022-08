Die Kitesurf Masters am Ordinger Strand sind immer ein Publikumsmagnet. FOTO: Boris Pfau up-down up-down Topevent in St. Peter-Ording Kitesurf Masters 2022 in SPO: Das steht auf dem Programm Von Ilse Buchwald | 15.08.2022, 12:39 Uhr

Die Elite der Kitesurfer gibt sich in dieser Woche ein Stelldichein in St. Peter-Ording. Am Ordinger Strand zeigen sie fünf Tage lang, was sie drauf haben. Dazu gibt es noch ein vielseitiges Rahmenprogramm mit Musik und Neuigkeiten aus der Branche.