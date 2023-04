Will ein Wolf Eiderstedt zu seinem Revier machen? Tierhalter hoffen, dass er wieder weiterzieht. Foto: Bernd Weißbrod up-down up-down Attacken auf Schafe befürchtet Ein Wolf in Eiderstedt? Weshalb Tierhalter in Sorge sind Von Ilse Buchwald | 19.04.2023, 18:10 Uhr

Am Mittwoch soll ein Wolf in Eiderstedt unterwegs gewesen sein. Die große Sorge unter Tierhaltern: Er könnte die Region zu seinem Revier machen und Rinder und Schafe töten. Wie in Hollingstedt: Dort wurden kürzlich mehrere Schafe gerissen.