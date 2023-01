Foto: Helmuth Möller Kommunalpolitik in Nordfriesland Gemeinderat Mildstedt: Gemeinde investiert und verlost Grundstücke Von Helmuth Möller | 24.01.2023, 12:27 Uhr

Die Gemeinde will in diesem Jahr ordentlich investieren. Und zwar so viel, dass der Mildstedter Haushalt erstmals die 10-Millionen-Marke knackt.