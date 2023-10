Verkehr in Mildstedt Bauarbeiten für Ampel an der Ostenfelder Landstraße beginnen am 16. Oktober Von Frank Spyra | 08.10.2023, 14:14 Uhr Zufrieden, dass die Ampel endlich kommt (v. l.) Telse Jacobsen (CDU), Oliver Ketelsen (AWM) mit Tochter Elina, Dirk Kühl (CDU), Alfred Wittern (AWM), Truels Reichardt (SPD) und Bürgermeister Rolf Riebesell (SPD). Die rote Markierung rechts unten im Bild zeigt den Ort, an dem die Ampel errichtet wird. Foto: Frank Spyra up-down up-down

Seit Jahren setzt sich die Gemeinde Mildstedt für eine Ampel an der Ostenfelder Landstraße ein. Ab dem 16. Oktober beginnen nun die Bauarbeiten am Ortsausgang in Richtung Oldersbek, wie der LBVSH mitteilt.