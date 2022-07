Besonders St. Peter-Ording ist bei vielen Touristen beliebt. FOTO: Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Nach schwachen Corona-Jahren Bereits 130.000 Euro Umsatz: Tourismusbranche auf Eiderstedt boomt Von Herbert Müllerchen | 05.07.2022, 12:33 Uhr

Gute Nachrichten für den Tourismus in St. Peter-Ording und Eiderstedt: Bereits in den ersten sechs Monaten dieses Jahres konnte fast so viel Geld eingenommen werden, wie im Corona-Jahr 2021. Und der Trend lässt weiter hoffen.