Schriftsteller und Lehrer: Marco Schreiber an der Eider. Foto: Karin Funke Westküsten-Krimi „Marschblut" Marco Schreiber: Ein Lehrer wird zum Krimi-Autor Von Karin Funke | 05.03.2023, 15:42 Uhr

Marco Schreiber unterrichtet in Husum Deutsch und Geschichte. In seiner Freizeit hat er ein blutiges Hobby. Bald liest er in SPO aus seinem Erstlings-Werk.