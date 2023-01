Soforthilfen des Bundes kommen ab Ende Januar, teilt das Bundesministerim der Gesundheit mit. Das sind Gelder, die das Klinikum Nordfriesland dringend benötigt. (Archivbild) Foto: Volkert Bandixen up-down up-down Offener Brief des Kreises NF Landrat, Kreispräsident und Klinikum rufen nach Rettung der Krankenhäuser, Bund verspricht Hilfe Von Frank Spyra | 10.01.2023, 18:08 Uhr

In einem offenen Brief wenden sich Landrat Florian Lorenzen, Kreispräsident Manfred Uekermann und Stephan Unger, Geschäftsführer des Klinikums Nordfriesland, an die Bundespolitik. Die antwortet konkret.