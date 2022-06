Luca Thomsen aus Schwabstedt holte sich souverän den Landesmeistertitel von „Schölers leest Platt“ FOTO: Dieter Thomsen Landesmeister „Schölers leest Platt“ Die Geschichte lag ihm nicht - und trotzdem holte sich Luca aus Schwabstedt den Sieg Von Silke Schlüter | 09.06.2022, 12:50 Uhr

Auch in diesem Jahr war Nordfriesland beim Landesentscheid von „Schölers leest Platt“ wieder stark vertreten: Mit Luca Thomsen aus Schwabstedt (3./4. Klassenstufe, Maite Rudolph aus Immenstedt (5.-7. Klasse) und Lina Ingwersen aus Joldelund (8.-10 Klasse) gingen gleich drei erfahrene Plattschnacker an den Start - und das mit großem Erfolg: Bei den Grundschülern holte sich Luca den Titel des Landesmeister, während sich Maite und Lina in ihrer Altersstufe jeweils einen respektablen dritten Platz sicherten.