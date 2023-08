Ukraine-Hilfe in Nordfriesland Schulranzen für Flüchtlingskinder in Seeth übergeben Von Gerrit Eggers | 21.08.2023, 16:43 Uhr Rund 100 gespendete Schulranzen für geflüchtete Kinder und Jugendliche konnten Stefanie Snoppel (hinten, 2.v.l.) und Vanessa Holdysz (hinten, Mitte) in der Stapelholmer Kaserne bei Seeth übergeben. Foto: Gerrit Eggers up-down up-down

In der Ukraine dauert der Krieg an, ebenso aber auch die Hilfsbereitschaft. Eine Initiative aus Husum und Niebüll hat für Schülerinnen und Schüler in der Geflüchtetenunterkunft Stapelholmer Kaserne Spenden gesammelt.