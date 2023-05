Ratlose Gesichter in Schwabstedt: 69 Wähler hatten ihre Wahlzettel einfach durchgestrichen Foto: Helmuth Möller up-down up-down Kommunalwahl 2023 in Nordfriesland Wähler sorgen für Überraschungen in Schwabstedt und Friedrichstadt, in Mildstedt bleibt SPD stärkste Kraft Von Ilse Buchwald | 14.05.2023, 23:39 Uhr

In Schwabstedt zieht die Grüne Liste in die Gemeindevertretung ein, aber unklar ist noch, ob Jörg Hansen (CDU) sein Mandat behält. In Friedrichstadt legt der SSW zu und die Grünen mischen künftig mit. In Mildstedt erringen sowohl CDU und SPD sechs Sitze.