Mit Spannung erwartet das Ergebnis der Gemeindewahl in St. Peter-Ording. Foto: Hans Jörg Rickert up-down up-down Kommunalwahl 2023 in Nordfriesland So hat Eiderstedt gewählt: In St. Peter-Ording, Tönning und Garding ändern sich die Mehrheitsverhältnisse Von Ilse Buchwald | 14.05.2023, 23:01 Uhr

Überraschungen zuhauf beschert die Kommunalwahl: In St. Peter-Ording ziehen die Grünen und Einzelbewerber Boris Pfau in die Gemeindevertretung, in Tönning wird die AWT die stärkste Kraft und in Garding der SSW.