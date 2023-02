Demonstrative Einigkeit auf dem Vor-Ort-Termin von Sozialministerin Aminata Touré (Bündnis 90/Die Grünen) in der Landesunterkunft Seeth. Bürgermeister Ernst-Wilhelm Schulz (AWS) zeigte ihr Bilder von der Nikolaus-Aktion der Freiwilligen Feuerwehr im Dezember. Foto: Frank Spyra up-down up-down Kommentar zum Flüchtlingsunterkunft Stapelholm Nach Spielplatz für Geflüchtete: Nächstes Projekt ohne die Gemeinde Meinung – Frank Spyra | 08.02.2023, 17:32 Uhr

Fast ein Jahr ist es her, dass die Idee eines Spielplatzes für die Geflüchteten in der Kaserne Stapelholm in Seeth aufkam. Es gibt ihn immer noch nicht. Die Gemeinde hat ihre Schlüsse daraus gezogen und unser Autor meint: richtig so.