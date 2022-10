Ein Strandparadies für Urlauber: St. Peter-Ording. Aber was ist mit den Einheimischen? Die Gemeinde will jetzt einen Kommunalen Liegenschaftsbetrieb vorbereiten. Foto: Boris Pfau up-down up-down KLM in St. Peter-Ording Wohnen im Touristen- Hotspot – Antikapitalismus a la St. Peter-Ording Meinung – Frank Spyra | 28.10.2022, 15:58 Uhr

Die Gemeinde St. Peter-Ording bereitet die Gründung eines kommunalen Liegenschaftsmanagements vor. So sollen viele Probleme in dem Ferienparadies angegangen werden, allen voran der Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Redakteur Frank Spyra meint: na, endlich.