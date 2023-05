Aus diesem Acker soll ein neues Wohngebiet für Schwesing werden. Es soll Klein Torpel heißen, wie der alte Flurname dort es nahe legt. Foto: Helmuth Möller up-down up-down Gemeinderat Schwesing Neues Baugebiet „Klein Torpel“: Wo es liegt und woher der Name kommt Von Helmuth Möller | 11.05.2023, 09:35 Uhr

Schwesings Gemeinderat hat ein neues Wohngebiet auf den Weg gebracht. Es grenzt an die Bebauung am Westerende an.