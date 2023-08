Der Kitesufer trieb mit Board und Kite auf dem Meer in Höhe Trendermarsch an der Südwestküste von Nordstrand, wie Wehrführer Christian Stark auf Anfrage von shz.de berichtet. Offensichtlich hatte ihn der recht schwache Wind und die falsche Windrichtung in Schwierigkeiten gebracht. Er konnte nicht mehr auf seinem Brett stehen. Der Schirm lag im Wasser.

Die beiden Spaziergänger hatten kurz nach 18 Uhr den Notruf gewählt. „Sie hatten das einzig richtige getan, denn der Kitesurfer war dort auch im Bereich des Tidenstroms und hätte abtreiben können“, so Christian Stark. Unter dem Stichwort „Menschenleben in Gefahr“ rückte die Feuerwehr und der Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber aus. Auch die Seenotretter waren alarmiert worden.

Der Einsatz ging glimpflich aus: Der Kitesurfer schaffte es aus eigener Kraft ans Land zurück. Zwei Feuerwehrleute begleiteten ihn schwimmend. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.