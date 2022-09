Foto: Helmuth Möller Kirchensanierung in Tönning Großaktion am Tönninger Kirchturm: Darum wurde die Kuppel mit großem Aufwand abgebaut Von Helmuth Möller | 14.09.2022, 18:28 Uhr

Ein Großaufgebot an Technik fand sich am Mittwoch an der Tönninger St.-Laurentius-Kirche ein: Die Kirchturmhaube musste in luftiger Höhe abgebaut werden. Zurzeit wird das Gotteshaus aufwendig saniert.