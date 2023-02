Für die Löscharbeiten in Katharinenheerd mussten die Feuerwehrleute mit Atemmasken arbeiten. Foto: Helmuth Möller up-down up-down Feuer auf Eiderstedt Katharinenheerd: Nächtliches Feuer in Brennholzschuppen Von Helmuth Möller | 19.02.2023, 11:14 Uhr

Ein Hausanbau, in dem Brennholz lagerte, ist am Sonntagmorgen, 19. Februar, in Katharinenheerd auf Eiderstedt in Brand geraten. Die Feuerwehr musste Teile des Dachs abdecken, um der Flammen Herr zu werden.