Nach Hamas-Angriff auf Israel Sicherheitsbedenken: Jüdische Kulturtage in Friedrichstadt sind abgesagt Von Ilse Buchwald | 13.10.2023, 15:24 Uhr Die ehemalige Synagoge in Friedrichstadt: Seit 2003 ist sie Kultur- und Gedenkstätte. Foto: Volkert Bandixen

Seit dem Hamas-Angriff am 7. Oktober herrschen Terror und Gewalt in nie gekanntem Ausmaß in Israel. Das hat nun auch Auswirkungen auf die Friedrichstädter Tage der jüdischen Kultur. Sie werden nicht stattfinden.