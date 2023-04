Vermutlich ist es ein Wolf, der sich seit Tagen in Eiderstedt aufhält. Foto: Swen Pförtner up-down up-down St. Peter-Ording Wolf am Strand von SPO? Tourismus-Zentrale bittet Spaziergänger um Vorsicht Von Ilse Buchwald | 22.04.2023, 11:17 Uhr

Wieder soll ein Wolf in Eiderstedt gesehen worden sein. Eine erste Sichtung wurde am Mittwoch gemeldet, am Freitag soll er sich nun am Strand von SPO aufgehalten haben. Auch ein Schaf wurde gerissen.