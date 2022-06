Genießt den weiten Blick am Strand von St. Peter-Ording: Bürgermeister Jürgen Ritter FOTO: Jonna Lausen up-down up-down Interview mit dem Bürgermeister Seit einem Jahr im Amt: Jürgen Ritter über Wohnraum, Versyltung und Gerüchte in St. Peter-Ording Von Jonna Marlin Lausen | 24.06.2022, 09:17 Uhr

Aus dem Ahrtal in Rheinland Pfalz an die Nordsee in Nordfriesland: Jürgen Ritter hat nun seit über einem Jahr den Hut auf in SPO auf und zieht im Gespräch mit shz.de Bilanz.