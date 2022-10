Polizeieinsatz im Mauweg in Mildstedt: Hier wurde am Sonntag gegen Mitternacht ein Transporter aufgebrochen. Die Täter sind flüchtig (Symbolfoto). Foto: www.imago-images.de up-down up-down Kripo bittet um Hinweise Vier Männer brechen in Mildstedt Firmentransporter auf: So erleben das Zeugen mit Von Husumer Nachrichten | 10.10.2022, 18:22 Uhr

In Mildstedt beobachteten Zeugen verdächtige Männer zwischen Firmentransportern und meldeten dies der Polizei. Sie können einen Mann beschreiben. So spielte sich alles laut Polizei am Sonntag um Mitternacht ab.