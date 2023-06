An der Einmündung der Straße Norddeich hatte sich der tragische Unfall am Donnerstagabend ereignet. Foto: Helmuth Möller up-down up-down Motorradfahrer verstorben Nach tödlichem Unfall auf der B5: Wie sicher ist Nordfrieslands Hauptverkehrsachse? und | 09.06.2023, 14:44 Uhr Von Helmuth Möller Ilse Buchwald | 09.06.2023, 14:44 Uhr

Am Donnerstagabend starb ein Motorradfahrer auf der B5 bei Witzwort. In diesem Jahr ist es bereits der vierte schwere Unfall in diesem Abschnitt.