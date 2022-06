FOTO: Rainer Schulz Natur in Nordfriesland Fischsterben in der Nordsee: Tote Heringe in St. Peter-Ording und Westerhever angetrieben Von Ilse Buchwald | 17.06.2022, 08:50 Uhr | Update vor 30 Min.

Große Mengen toter kleiner Heringe sind in Westerhever und St. Peter-Ording angeschwemmt. Es ist das dritte Jahr in Folge, dass dieses Phänomen in der Nordsee auftritt. Doch was ist die Ursache?