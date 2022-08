Den Strandbesucher machen offensichtlich Wellen und Wolken misstrauisch: Die Wassertemperatur wird mit dem großen Zeh getestet. Foto: Boris Pfau up-down up-down Am Strand von SPO Letzte Woche noch Sommer, kommt jetzt der Herbst nach SPO? Von Boris Pfau | 28.08.2022, 19:06 Uhr

Es ist nur ein paar Tage her, da herrschten noch Temperaturen um 30 Grad und Sonnenschein am Strand von St. Peter-Ording. Damit war es am Sonntag vorbei.