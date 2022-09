Bis tief in die Nacht dauerte der Einsatz auf der Treene an. Foto: Helmuth Möller up-down up-down Großeinsatz in Friedrichstadt Große Mengen Kraftstoff und Öl treiben auf der Treene Von Helmuth Möller | 11.09.2022, 09:25 Uhr | Update vor 50 Min.

Ein Ölteppich liegt seit Sonnabend im Toten Arm der Treene. Die Feuerwehr Friedrichstadt musste am Abend mehrere Ölsperren auslegen. Schiffsverkehr ist am Sonntag in der Stadt nur eingeschränkt gestattet.