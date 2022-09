Bis tief in die Nacht dauerte der Einsatz auf der Treene an. Foto: Helmuth Möller up-down up-down Großeinsatz in Friedrichstadt Größere Mengen Treibstoff und Öl auf der Treene Von Helmuth Möller | 11.09.2022, 09:25 Uhr

Öl und Treibstoff trieben am Samstagabend auf der Treene. Die Feuerwehr Friedrichstadt musste mehrere Ölsperren auslegen. Schiffsverkehr ist am Sonntag in der Stadt nicht gestattet.