Für die sechsmonatige Praktikumszeit sucht das Schulzentrum Ohrstedt noch Betriebe, die den Jugendlichen Praktikumsplätze zur Verfügung stellen. FOTO: Herbert Müllerchen Gemeinderat Ahrenviöl tagt In Berufe luschern: Ohrstedter Schüler sollen einmal die Woche zum Praktikum Von Herbert Müllerchen | 09.06.2022, 09:15 Uhr

In Ahrenviöl bekommt die Feuerwehr mehr Ausstattung, so will es der Gemeinderat. Außerdem informierte die Bürgermeisterin über ein Praktikumsprojekt an der Schule in Ohrstedt.