Nahversorgung in Eiderstedt Dorfladen in Oldenswort: So will die Gemeinde Unse Koopmann erhalten Von Ilse Buchwald | 11.01.2023, 08:49 Uhr

Oldenswort ist eines der wenigen Dörfer in Nordfriesland, in dem es noch ein Lebensmittelgeschäft gibt. Das soll auch so bleiben, wenn es nach der Gemeinde geht. Für den Erhalt hat sie einen Millionenbetrag in den Haushalt eingestellt.