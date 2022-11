Wehrführer Dennis Kielinski und Matthias Trapp beraten über das weitere Vorgehen. Foto: Helmuth Möller up-down up-down Alarm in Garding Bagger beschädigt Gasleitung zu Neubaugebiet Von Helmuth Möller | 14.11.2022, 16:36 Uhr

Kalte Zimmer und kalte Küche: Am Montagnachmittag brach in einem Neubaugebiet in Garding die Gasversorgung zusammen. Bei Baggerarbeiten war die Hauptleitung beschädigt worden.