Kommunalpolitik in Nordfriesland Garding: Sollen Politiker für jede Sitzung Geld kriegen? Von Helmuth Möller | 21.02.2023, 14:42 Uhr

35 Euro gibt‘s in Garding für die ehrenamtlichen Lokalpolitiker, wenn sie an einer Ausschusssitzung teilnehmen. Sollen sie das Geld auch kriegen, wenn sie in den Ausschüssen gar nicht Mitglied sind? Und wie viele Ausschüsse braucht es eigentlich?