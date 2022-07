Auf dieser Fläche zwischen Bahnlinie und B202 in Garding soll das neue Wohngebiet entstehen. FOTO: Helmuth Möller up-down up-down Bauen in Garding Neues Baugebiet an der B202: So weit sind die Planungen Von Helmuth Möller | 17.07.2022, 10:55 Uhr

Garding boomt, die Stadt weist ein Baugebiet nach dem anderen aus. Es soll ein weiteres an der B202 entstehen. Die Planungen für das Mischgebiet, das in Wohnen und Gewerbe geteilt ist, wurden jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt. Es wird aber für die nächste Zeit wohl das letzten in Garding sein.