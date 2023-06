Zum sechsten Mal findet der Eider-Treene-Lauf statt. Hunderte Schüler aus dem Landesteil Schleswig nehmen teil. Foto: Helmuth Möller up-down up-down Schulen in Nordfriesland Schülerlauf in Friedrichstadt: Straßen in der Innenstadt gesperrt Von Helmuth Möller | 20.06.2023, 12:05 Uhr

Am 22. Juni findet der 6. Eider-Treene-Lauf der Schulen in Friedrichstadt statt. Mehrere hundert Schüler aus Nordfriesland und den Nachbarkreisen nehmen teil. Dafür müssen einige Straßen in der Innenstadt gesperrt werden.