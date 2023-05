Stefan Corinth sagt, er überlege, aufzuhören. Er betreibt derzeit den Bootsverleih Kunterbunt in Friedrichstadt. Über Pfingsten ist eines seiner Boote verschwunden. Foto: Frank Spyra up-down up-down Bootsverleih Kunterbunt in Friedrichstadt Wer hat Stefan Corinths blaues Anglerboot gesehen? Von Frank Spyra | 30.05.2023, 18:45 Uhr

Am Sonnabend vor Pfingsten (27. Mai) vermietete Stefan Corinth in Friedrichstadt eines seiner Anglerboote an eine Gruppe junger Leute, wie er sich erinnert. Doch die brachten das blaue Boot nicht zurück.