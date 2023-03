Acht dieser Mikro-Häuser will die in Flensburg ansässige Firma Vital Camping am Friedrichstädter Halbmond errichten. Sie werden ein Feriendorf für Touristen bilden. Foto: M.Trier Photographie / Vital Camping GmbH up-down up-down Tourismus in Friedrichstadt Planungen für Micro-Häuser am Halbmond können beginnen Von Frank Spyra | 06.03.2023, 18:32 Uhr

Nach einer letzten Änderung des Bebauungsplans ist der Weg in Friedrichstadt nun frei für die acht Mikro-Häuser, die am Halbmond als Feriendorf entstehen sollen. 2024 könnte es so weit sein. Es ist nicht das einzige Projekt am Hafen.