Kriminalität in Nordfriesland Friedrichstadt: Diebe stehlen Kollekte der Remonstrantenkirche Von Husumer Nachrichten | 03.05.2023, 18:05 Uhr

Eine Spendenbox haben Diebe am Dienstag, 2. Mai, aus der Remonstrantenkirche in der Prinzeßstraße in Friedrichstadt gestohlen. Das teilte nun die Polizei mit.