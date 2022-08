Mit einem speziellen Löschmittel rückten die Feuerwehrleute dem Motorbrand zu Leibe. Foto: Helmuth Möller up-down up-down Feuerwehreinsatz bei Friedrichstadt Brennendes Auto auf der Eiderbrücke, Insassen können sich unverletzt retten Von Helmuth Möller | 28.08.2022, 17:47 Uhr

Zu einem Einsatz auf der alten B5 bei Friedrichstadt wurde die Feuerwehr am Sonntagnachmittag gerufen. Ein Auto war in Brand geraten. Fahrer und Beifahrer brachten sich hinter einer Leitplanke in Sicherheit.