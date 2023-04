Der Lampion-Korso auf den Grachten ist bundesweit einmalig. Foto: Helmuth Möller up-down up-down Tourismus in Nordfriesland Friedrichstadt 2023 – noch schöner, noch bunter, noch mehr Höhepunkte Von Helmuth Möller | 16.04.2023, 18:54 Uhr

Unter dem Motto „Friedrichstadt hebt ab“ seien in diesem Jahr jede Menge Aktionen geplant, so Anja Andersen von der Tourismus-Information in der Sitzung des Tourismus-Ausschusses – unter anderem ein Weltrekordversuch.