Einsatzkräfte aus Friedrichstadt unterstützten die Feuerwehr in Winnert bei der Bekämpfung des Ölfilms. Foto: Feuerwehr Friedrichstadt Feuerwehr in Nordfriesland Feuerwehr bekämpft Ölverschmutzung in Rückhaltebecken bei Winnert Von Helmuth Möller | 23.10.2022, 16:01 Uhr

Spaziergänger haben gegen Mittag am Sonntag, 23. Oktober, eine Ölverschmutzung in einem Regenrückhaltebecken bei Winnert entdeckt. Feuerwehrkräfte aus Friedrichstadt unterstützten den Einsatz, der noch am gleichen Tag abgeschlossen werden konnte.